В Уфе утвердили новый порядок приема в детские сады

В Уфе утвердили административный регламент постановки на учёт и направления детей в дошкольные учреждения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе утвердили административный регламент постановки на учёт и направления детей в дошкольные учреждения. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Подать заявление могут родители или законные представители детей в возрасте от рождения до 6 лет и 6 месяцев, нуждающихся в зачислении в детсад по месту жительства или пребывания в Уфе. Заявителями могут быть граждане России, иностранцы и лица без гражданства.

Если в выбранном саду нет свободных мест, районные управления образования предложат другие детсады в том же районе - при условии письменного или электронного согласия родителей. Запись ведётся на портале электронной очереди.

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