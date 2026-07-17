Топливо разлилось на дороге: бензовоз и фура столкнулись на трассе в Башкирии

Фото: ГАИ РБ

Сегодня, 17 июля, на трассе в Уфимском районе Башкирии столкнулись бензовоз и фура. Об этом сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 1451 километре федеральной автодороги М-5. Там ударились попутные «Скания» и «Ситрак».

– Произошёл разлив нефтепродуктов на проезжую часть, погибших и пострадавших на месте происшествия нет, – передал Севастьянов.

Сейчас ведутся работы по уборке топлива с проезжей части. На месте, помимо инспекторов ГАИ, также работает МЧС.

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