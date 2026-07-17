Утомился после праздничной ночи и погубил человека: вынесен приговор по первому в 2026 году смертельному ДТП в Башкирии

Фото: ГАИ РБ

В Учалинском районе Башкирии вынесли приговор виновнику первого в 2026 году смертельного ДТП на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

Как следует из материалов дела, утром 1 января 44-летний учалинец сел за руль KIA CEED в утомленном состоянии после праздничной ночи и устроил аварию с летальным исходом. На 109-м километре трассы Белорецк — Учалы — Миасс он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ 2105

Водитель отечественной легковушки – 66-летний мужчина – погиб на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.

В суде виновник трагедии полностью признал вину и частично возместил моральный вред потерпевшей стороне в размере 500 тысяч рублей. С учётом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих ему назначили три года лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в размере еще полумиллиона рублей.

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