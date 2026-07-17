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НовостиОбщество17 июля 2026 15:15

С конференц-холлом и новой пешеходкой вдоль берега: у реки Белой в Уфе построят 6-этажную гостиницу

На берегу реки Белой в Уфе построят 6-этажную гостиницу с конференц-холлом
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе утвердили задание на планировку территории для нового гостиничного кластера на берегу реки Белой

В Уфе утвердили задание на планировку территории для нового гостиничного кластера на берегу реки Белой

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе утвердили задание на планировку территории для нового гостиничного кластера на берегу реки Белой. Документацию разрабатывают по инициативе ООО «ХЕВНС ГАРДЕН», сообщили в Главархитектуре города.

Участок площадью 49,39 гектара расположен в Ленинском и Кировском районах. Здесь планируют построить 6-этажную гостиницу и 1-этажный конференц-холл, обустроить протяжённую пешеходную зону вдоль берега с учётом безбарьерной среды. Также предусмотрены новые источники теплоснабжения, локальные очистные сооружения и парковки, в том числе для электромобилей.

Проект должен учитывать результаты инженерных изысканий, границы городских лесов и охранные зоны объектов культурного наследия. Итоговую документацию представят в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

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