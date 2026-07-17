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НовостиОбщество17 июля 2026 16:28

В Башкирии в выходные ГАИ проведёт масштабные проверки на дорогах

Особое внимание уделят пьяным водителям, лишённым прав и тем, кто перевозит детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут масштабные рейды, направленные на снижение аварийности на дорогах

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут масштабные рейды, направленные на снижение аварийности на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут масштабные рейды, направленные на снижение аварийности на дорогах. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Как передал глава региональной дорожной полиции, особое внимание инспекторы уделят водителям в состоянии опьянения, лишённым прав, владельцам незарегистрированных машин, а также детям за рулём и мотоциклистам. Под усиленный контроль также попадёт соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.

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