В Башкирии в выходные ГАИ проведёт масштабные проверки на дорогах

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут масштабные рейды, направленные на снижение аварийности на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут масштабные рейды, направленные на снижение аварийности на дорогах. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Как передал глава региональной дорожной полиции, особое внимание инспекторы уделят водителям в состоянии опьянения, лишённым прав, владельцам незарегистрированных машин, а также детям за рулём и мотоциклистам. Под усиленный контроль также попадёт соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.

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