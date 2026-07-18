Неделю числится пропавшим без вести, нуждается в медицинской помощи: пропал 50-летний житель Стерлитамака

Фото: «Отклик»

В Башкирии уже семь дней разыскивают Рустама Манаев из Стерлитамака. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Отклик».

50-летний мужчина ушел из дома 10 июля и с тех пор на связь не выходил. Его местонахождение все еще неизвестно. Сообщает, что он нуждается в медпомощи.

Приметы: рост – 170 см, среднее телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В момент исчезновения был одет в серую футболку, синие штаны и черные кроссовки.

Если вы видели этого человека или располагаете любой информацией о его местонахождении – позвоните по номеру 8 (987) 106-06-01 или по телефону 102.

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