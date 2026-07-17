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НовостиПроисшествия17 июля 2026 13:51

В Башкирии пьяный мужик обстрелял жилой дом: скоро он предстанет перед судом

В Башкирии мужчина расстрелял из ружья балконы жилого дома
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке 35-летний мужчина предстанет перед судом за стрельбу из ружья по жилому дому. Об этом рассказала прокуратура Башкирии.

В позапрошлом месяце пьяный мужчина посреди ночи, сия на пассажирском сиденье автомобиля, дважды выстрелил из ружья в сторону многоквартирного дома на улице Щербакова. Из-за этого стекла балконов двух квартир были повреждены.

Обвиняемый признал вину. Ружье изъяли. Было возбуждено дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Все материалы направлены в городской суд.

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