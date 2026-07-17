В Башкирии снова выросли цены: Нацбанк объяснил, в чем дело

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне потребительские цены в Башкирии выросли на 0,61% – после снижения на 0,2% в мае. Об этом рассказали в Нацбанке республики.

Годовая инфляция ускорилась с 5,21% в мае до 5,46% в июне. Сильнее всего за месяц подорожали услуги – на 1,3%, за год – на 11,4%. Продукты выросли в цене на 0,54%, непродовольственные товары – на 0,15%.

Заметнее всего за месяц подорожал борщевой набор. Запасы овощей прошлого урожая иссякли, на прилавках преобладает дорогой импорт. Дополнительное давление на цены оказали ослабление рубля и рост затрат поставщиков на транспортировку и хранение. При этом по сравнению с прошлым годом овощи все равно стоят дешевле – в 2025 году они несколько раз заметно дешевели.

Выросли цены и на сахар: к лету запасы после осенне-зимнего производственного сезона сокращаются, что традиционно толкает цены вверх.

Топливо подорожало, как утверждают в Нацбанке, из-за роста спроса в сезон отпусков и сельхозработ. Впрочем, в Башкирии бензин дорожал медленнее, чем в среднем по стране, – благодаря насыщенности местного рынка и стабильной работе республиканских НПЗ. Газовое топливо подтянулось вслед за оптовыми ценами на фоне роста внешнего спроса.

В сфере услуг предсказуемо подорожали турпутевки – особенно зарубежные туры и поездки на Черноморское побережье. Такси за год стало дороже на 13,08%, каршеринг – на 4,32%. В Нацбанке объяснили это ростом затрат операторов на техобслуживание, запчасти и топливо.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.