Только местная лицензия: в Башкирия правила работы для народных целителей станут жестче

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Башкирии ужесточает правила для специалистов народной медицины. На официальном сайте ведомства опубликовали изменения в приказ о порядке выдачи и лишения разрешений.

После подписания документа разрешения других регионов России станут недействительными на территории республики. Чтобы работать легально, целителям придется получить допуск именно в башкирском Минздраве.

Разрешение будут выдавать на официальном бланке министерства с указанием конкретных методов лечения. Для его получения кандидат должен подтвердить квалификацию, предоставить диплом об обучении и иметь помещение для приема пациентов.

Список легальных народных целителей республики разместят на сайте Минздрава.

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