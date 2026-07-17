Завод запчастей, отель и база отдыха: в Башкирии одобрили инвестпроекты на 556 млн рублей

Фото: Администрация главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание в формате «Инвестчас» и одобрил три новых проекта в агропромышленном комплексе и сфере услуг. Об этом рассказали в администрации главы республики.

Директор компании «Акрос РБ» Артур Тимергалин представил планы по строительству цеха запчастей для сельхозтехники в Уфимском районе. Стоимость проекта – 250 млн рублей. Ранее он получил поддержку на муниципальном «Предпринимательском часе». При содействии Корпорации развития Башкирии инвестор выбрал площадку и проработал подключение к инженерным сетям. После запуска в 2028 году предприятие будет выпускать около 500 агрегатов и запчастей в год и организует 25 рабочих мест. Проект получил статус приоритетного с налоговыми льготами, администрация Уфимского района поможет с оформлением аренды земли.

Генеральный директор «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников предложил построить в Уфимском районе придорожную гостиницу на 45 номеров. Инвестиции составят более 221 млн рублей, открытие запланировано на 2028 год. Будет организовано 16 рабочих мест. Проект также получил статус приоритетного с налоговыми льготами и поддержку районной администрации в аренде участка.

Заместитель директора компании «Сибур плюс» Юрий Ночевкин представил проект базы отдыха «Золотые пески» на берегу реки Белой в Уфе. В строительство гостевых домов, бань, кафе-ресторана, мангальных зон и пляжа вложат 85 млн рублей. База откроется в 2029 году и даст работу 14 гражданам. Проект получил статус приоритетного, администрация Уфы поможет с арендой земельного участка.

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