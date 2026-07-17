Впервые за два года: Кубок Башкирии снова пройдет в Уфе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе возобновится Кубок Республики Башкортостан по хоккею – турнир не проводился с 2024 года. Соревнования пройдут с 17 по 20 августа на льду «Уфа-Арены».

Организатором выступает ХК «Салават Юлаев». Помимо хозяев, в турнире примут участие хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и астанинский «Барыс». Формат соревнований – один круг: каждая команда сыграет по одному матчу с каждым соперником.

Состав участников мог быть шире. Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал на апрельской пресс-конференции, что организаторы рассчитывали пригласить екатеринбургский «Автомобилист», однако тот отказался от поездки из-за смены тренерского штаба. Также планировалось позвать челябинский «Трактор».

Кубок проводится с 1999 года в межсезонье. Сначала он назывался «Турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев», затем с 2001 по 2012 год – Кубок президента Республики Башкортостан. В 2025 году турнир не состоялся. Последним победителем в 2024 году стала череповецкая «Северсталь».

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