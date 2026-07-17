Меньше преступлений, больше раскрытых дел: МВД Башкирии подвело итоги первой половины 2026 года

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В Уфе прошло заседание коллегии МВД Башкирии, где подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года.

Заседание провел министр внутренних дел Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский. В совещании участвовали заместители министра, руководители подразделений, начальники управлений Уфы и Уфимского района, а также – по видеосвязи – руководители территориальных органов. Среди участников также были председатель Общественного совета при МВД республики Рафаил Диваев и председатель ветеранской организации органов внутренних дел Ришат Юсупов.

Александр Воронежский отметил, что за отчетный период преступность в регионе снизилась, а раскрываемость выросла. Число зарегистрированных преступлений сократилось на 22%, тяжких и особо тяжких – почти на треть. Стало меньше убийств, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбойных нападений. Снизился уровень уличной, рецидивной, бытовой и подростковой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Всего раскрыто около 12 000 преступлений, из них 3000 – тяжкие и особо тяжкие, свыше 600 – преступления прошлых лет.

Начальник штаба МВД полковник внутренней службы Олег Дубровкин рассказал, что в структуре преступности по-прежнему доминируют кражи и мошенничество – их доля превышает 75%. Большая часть таких преступлений совершена с использованием высоких технологий. В сфере борьбы с организованной преступностью удалось пресечь деятельность 175 лидеров и активных участников преступных группировок, на счету которых более 600 уголовно наказуемых деяний.

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