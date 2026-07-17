От 944 тысяч: арестованные квартиры из Башкирии пустят с молотка

Фото: Абылай САРАЛАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии пройдут торги по продаже арестованного имущества. Их инициировало Росимущество республики.

На аукцион выставлено 73 лота. Среди них – квартиры в Уфе, Туймазах, Белебее, Мелеузе, Салавате и других населенных пунктах региона. Помимо жилья, на торги выставлены комнаты, нежилые помещения, гаражи и гаражные боксы, земельные участки, а также доли в праве собственности на недвижимость. Большинство объектов обременены арестом и запретом на регистрацию.

Среди выставленных лотов:

– квартира 42,1 кв. м, Белебей, Красная, 128 – от 2 013 650 рублей;

– квартира 83,7 кв. м, Туймазы, Комарова, 47 – от 5 093 370 рублей;

– квартира 50,1 кв. м, Уфа, Подвойского, 21 – от 4 700 200 рублей;

– квартира 30,9 кв. м, Уфа, бульвар Ибрагимова, 23 – от 3 798 400 рублей;

– квартира 50 кв. м, Уфа, Льва Толстого, 20 – от 6 136 300 рублей;

– квартира 55,8 кв. м, Уфа, Глинки, 5 – от 4 605 900 рублей;

– квартира 79,6 кв. м, Туймазы, Кольцевая, 21 – от 1 771 400 рублей;

– квартира 26 кв. м, Уфа, Сельская, 3 – от 1 578 450 рублей;

– квартира 41,6 кв. м, Мелеуз, мкр. 32-й, 37 – от 2 067 200 рублей;

– квартира 15,5 кв. м, село Аскино, Гагарина, 8 – от 659 600 рублей;

– квартира 35,4 кв. м, Салават, Уфимская, 118 – от 944 945 рублей;

– квартира 31,5 кв. м, Бижбулякский район, село Демский, Советская, 1 – от 1 076 185 рублей.

Заявки принимают еще несколько неделе, до 3 августа, на площадке «РТС-тендер».

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