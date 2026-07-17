Более 6000 жителей Башкирии стали жертвами клещей: каждый четвертый паразит оказался заражен боррелиозом

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В Башкирии с начала эпидемического сезона более 6100 человек обратились к врачам после укусов клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

По сравнению с прошлым годом цифра заметно ниже: в 2025 году таких обращений было почти 9900. В лабораториях исследовали 5460 клещей, снятых с людей. Каждый четвертый оказался заражен боррелиозом – 25% против 20,4% в прошлом году. Вирус клещевого энцефалита выявили у 0,5% паразитов, тогда как годом ранее этот показатель был вдвое выше – 1,1%.

Сезон активности клещей продолжается. В Роспотребнадзоре напомнили, как защититься от укусов. В лесу или на даче нужно плотно закрывать тело: рубашку заправлять в брюки, брюки – в сапоги или носки, застегивать ворот и прятать волосы под головной убор. Каждые полтора часа стоит осматривать одежду и открытые участки кожи. Открытые части тела и одежду следует обрабатывать защитными средствами.

Если клещ все же укусил, его нужно аккуратно снять, стараясь не оторвать хоботок. Место укуса обработать антисептиком – спиртом, йодом или одеколоном. После этого обязательно вымыть руки. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, чтобы проверить его на наличие возбудителей инфекций и при необходимости начать профилактическое лечение.

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