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НовостиЗдоровье17 июля 2026 9:56

Рак молочной железы, кожи и простаты: в Башкирии назвали самые распространенные онкозаболевания

В Башкирии стали на 13% чаще выявлять рак
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии стали больше выявлять больных раком. Это следует из данных, изложенных в региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В 2025 году показатель выявленных злокачественных новообразований достиг 810,8 случая на 100 тысяч населения – на 13,1% больше, чем в предыдущем периоде.

Среди заболевших почти поровну мужчин и женщин: 49,1% и 50,9% соответственно. Однако виды рака у них различаются. В общем списке лидируют рак молочной железы, кожи, предстательной железы, легкого, а также злокачественные опухоли ободочной кишки и желудка.

Каждый четвертый выявленный случай рака у женщин – злокачественное новообразование молочной железы.

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