Уфимку поймали на крупной взятке должностному лицу: чиновница получила почти 200 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 30-летняя женщина предстанет перед судом за дачу взятки чиновнице. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

С ноября 2022 по январь 2024 года обвиняемая размещала в интернете объявления об услугах по оформлению утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили. Чтобы ускорить процедуру, она обратилась к знакомой – сотруднице уполномоченного органа – и предложила ей деньги за помощь. Всего женщина передала ей 182 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично в крупном размере». Обвиняемая свою вину признала. На ее автомобили и банковские счета наложили арест.

Дело передали в Калининский районный суд Уфы. Материалы в отношении чиновницы выделили в отдельное производство.

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