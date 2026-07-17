На 43,8% за девять лет: в Башкирии упал уровень рождаемости

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии падает уровень рождаемости. Об этом сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на статистику, приведенную в программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в РБ».

В прошлом году показатель составлял 7,6 на тысячу человек. За девять лет показатель упал почти вдвое: в 2016 году он составлял 13,5, в 2020-м – 10, в 2024-м – 8,1. Всего с 2016 по 2025 год рождаемость снизилась на 43,8%.

При этом в республике стали реже умирать. В 2024 году на тысячу жителей приходилось 12,6 случая смерти, в 2025-м этот показатель снизился до 11,3.

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