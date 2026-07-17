147 жителей Башкирии погибли в ЧП: в ГК ЧС рассказали подробности

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с начала года в пожарах и на водоемах погибли 147 человек, среди них – девять детей. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С января в регионе произошло более 3600 пожаров, в которых погибли 115 человек, в том числе четыре ребенка. Только на прошлой неделе в Чишминском районе при пожарах погибли двое мужчин 68 и 70 лет.

На водоемах с начала года утонули 32 человека, пятеро из них – дети. По данным ГК ЧС, Люди продолжают купаться даже в непогоду, при этом большинство выбирает необорудованные места.

Власти открывают новые пляжи и места отдыха. Сейчас в республике работают 435 мест у воды, из них 200 – официальные пляжи.

Госкомитет призвал не отпускать детей к водоемам без присмотра, отдыхать только на оборудованных пляжах и соблюдать правила пожарной безопасности. При экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.

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