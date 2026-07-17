Скандал с транспортом мэрии Уфы и судьями из Татарстана набирает обороты: КСП начала проверку

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Контрольно-счетная палата Уфы проверит, как городская администрация тратила бюджетные деньги на служебный транспорт.

Поводом стало обращение председателя Горсовета Марата Васимова. 15 июля председатель КСП Наталья Савиных подписала приказ о проверке. Она пройдет с 21 июля по 17 августа. Для этого создали комиссию и утвердили программу.

Васимов ранее заявил на заседании Горсовета, что служебные автомобили администрации использовали не по назначению. По его словам, на них перевозили судей Верховного суда Башкирии, которые приехали из Татарстана, а также членов их семей и личные вещи. По этим фактам Горсовет уже направил обращение в Следственный комитет Башкирии.

Напомним, 14 июля, на внеочередной заседании Горсовет Уфы расторг контракт с мэром Ратмиром Мавлиевым, который сейчас находится под следствием. Решение было принято депутатами единогласно.

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