Болезни и задержка в развитии: в Башкирии горе-мамашка превратила в кошмар жизнь двухлетнего сына

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ермекеевском районе Башкирии 25-летняя девушка предстанет перед судом за плохое обращение с двухлетним сыном. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, с 2023 по 2026 год женщина не ухаживала за ребенком, держала его в антисанитарных условиях и не следила за гигиеной. Врачи выявили у мальчика хроническое заболевание и назначили лечение, однако мать их предписания проигнорировала. Из-за этого у ребенка появилось новое заболевание и возникла задержка в развитии.

Возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» по итогам прокурорской проверки. Свою вину женщина признала. Мальчика изъяли из семьи и отправили в социальный центр.

– Уголовное дело направлено мировому судье по Ермекеевскому району для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура.

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