В Башкирии пропали двое мужчин: спасатели рассказали, что с ними произошло

Фото: Андрей КУЗЬМИН.

В Башкирии за сутки потерялись двое жителей республики. Об этом сообщил Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

В Белорецком районе мужчина заблудился на туристической тропе Айгирских скал. Он сумел выбраться самостоятельно. В Туймазинском районе другой мужчина ушел купаться и пропал – его нашли сотрудники полиции.

Оба случая завершились благополучно, однако в ведомстве напомнили о правилах безопасности на природе. Перед выходом необходимо спланировать маршрут и сообщить близким, куда идете и когда вернетесь. С собой нужно брать заряженный телефон. Если все же потерялись – звоните по номеру 112 и оставайтесь на месте.

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