«Мы справились»: в Уфе завершили возведение всех башен студенческого кампуса

Фото: Администрация главы Башкирии

В Уфе завершили возведение всех семи башен Межвузовского студенческого кампуса. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Комплекс выполнен в форме распустившегося цветка курая. Башни высотой от 11 до 30 этажей занимают 100 тысяч квадратных метров. Кампус хорошо виден из разных точек города. На самой высокой башне уже поднят российский триколор.

Сейчас строители завершают кровельные работы и приступили к монтажу фасадов, прокладке инженерных систем, внутренней отделке и благоустройству территории. Каждый день на площадке работают более тысячи человек. Открыть кампус планируют в 2027 году.

Здесь разместятся более четырех тысяч студентов. Помимо жилых блоков, в кампусе предусмотрены учебные и научные пространства, зоны для совместной работы, спортивный блок, библиотека, кафе и детский сад – для тех, кто успел стать родителями за время учебы.

– Когда мы начинали этот амбициозный проект, то считали его настоящим вызовом для нашей управленческой команды. Теперь можно сказать, что мы справились, – заявил Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.