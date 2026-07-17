В Башкирии 12-летний мальчик попал в реанимацию из-за аттракциона: оператор карусели скоро предстанет перед судом

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В Стерлитамаке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении оператора аттракциона, по вине которой пострадал ребенок. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В позапрошлом месяце сотрудница ООО «Управление парковым хозяйством» запустила карусель «Вальс» в парке имени Гагарина. Перед стартом она не проверила, все ли пассажиры пристегнуты и нет ли посторонних в зоне движения механизмов. В этот момент 12-летний мальчик находился рядом с каруселью – он упал и оказался зажат между частями конструкции.

– В результате несовершеннолетний получил травмы, его здоровью причинен тяжкий вред, – заявили в надзорном ведомстве.

Женщине предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину она признала. Дело передают в суд.

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