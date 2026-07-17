Башкирская больница в суде проиграла прокуратуре: учреждение не обеспечивало лекарством пациентку

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

77-летняя жительница Салавата пять месяцев покупала жизненно необходимый препарат за свой счет – больница не обеспечивала ее лекарством бесплатно. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Пенсионерка страдает гематологическим заболеванием и нуждается в дорогостоящем препарате на постоянной основе. Однако положенное льготное лекарство она не получала. Чтобы не прерывать лечение, женщина была вынуждена покупать его сама.

После проверки по обращению дочери пенсионерки прокуратура подала иск к больнице. Суд встал на сторону истца и обязал медучреждение выплатить почти 160 тысяч рублей. Сейчас женщина обеспечена необходимым препаратом.

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