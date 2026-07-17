В отдельных районах крупный град: погода в Башкирии на пятницу, 17 июля

В пятницу, 17 июля, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах очень сильные дожди и сильные ливни. По данным Башгидрометцентра возможен крупный град. Ветер будет восточного и северо-восточного направления, умеренный. Днем местами ожидается шквалистое усиление ветра до сильного.

Температура воздуха в ночь на пятницу, 17 июля составит +12, +17°С, днем столбики термометров поднимутся до +22, +27°С. В предстоящие выходные по данным Башгидрометцентра характер погоды существенно не изменится. Метеорологи прогнозируют грозы, град и ливни в отдельных районах до конца недели.

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