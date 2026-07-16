Содержит грубые ошибки: вице-премьер Башкирии раскритиковал плакаты на башкирском языке

Фото: https://vk.ru/kilsenbaev

Вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев в своих соцсетях опубликовал фотографии с улиц Уфы, где можно увидеть установленные там плакаты с правилами пользования самокатами. По словам чиновника, текст на башкирском языке в этих инструкциях «содержит грубые орфографические и грамматические ошибки».

При этом, заместитель председателя Кабмина отмечает, что сама по себе идея хорошая и своевременная, но «реализация, к сожалению, оставляет желать лучшего».

- Настоятельно прошу впредь направлять все тексты на башкирском на обязательную проверку специалистам. В Уфе действует Комиссия при Администрации города по реализации Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» – согласование с ней должно быть обязательным этапом, - написал вице-премьер в своих соцсетях.

Урал Кильсенбаев посоветовал авторам инициативы воспользоваться и другими инструментами, с использованием которых ошибок на плакатах можно избежать.

- В вопросах родных языков, а тем более в городском оформлении, ошибкам не место, - обратился Кильсенбаев к авторам инициативы.

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