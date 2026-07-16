Глава Башкирии рассказал, что будет в парке Ленина в Уфе после благоустройства

На фото: парк имени Ленина в Уфе. Фото: Общественная палата РБ

Глава Башкирии в своих соцсетях показал, как проходит реконструкция парка имени Ленина в историческом центре Уфы. Радий Хабиров подробно рассказал, какие изменения произойдут здесь после масштабного благоустройства.

Так, руководитель региона отметил, что перед подземным переходом через улицу Валиди будет восстановлена историческая арка.

- Делаем ее из натурального камня. Непростая история, но, на мой взгляд, эта арка сильно украсит парк. Сохраняем здесь все историко-культурные объекты, но немного их раскрываем. Как, например, памятник народному артисту СССР Арслану Мубарякову. Он был затерян в чащобе среди деревьев, а сейчас мы его открыли, и получилось прекрасное место, - написал в своих соцсетях Хабиров.

Также глава Башкирии подчеркнул, что в процессе благоустройства парка имени Ленина будут максимально сохранены деревья и будут высажены новые зеленые насаждения. По проекту благоустройства в парке будут заменены светильники, появятся спортивные и детские площадки и амфитеатр.

- То есть из преимущественно мемориального сделаем это пространство парком для людей. Чтобы мамочки приходили сюда с детьми, чтобы все гуляли в любое время суток и радовались жизни, - написал глава Башкирии в соцсетях.

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