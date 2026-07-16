Бывший пресс-секретарь главы Башкирии Денис Ганиев возглавил пресс-службу «Динамо-Урал»

Фото: https://vk.ru/volleyufa

Бывший пресс-секретарь главы Башкирии Денис Ганиев назначен руководителем пресс-службы волейбольного клуба «Динамо-Урал». Как сообщил клуб в своих соцсетях, на этом посту он будет курировать работу со СМИ и взаимодействие с партнерами.

Денис Ганиев в разное время работал журналистом в ведущих республиканских и федеральных изданиях, а в 2022 году занял пост вице-мэра Уфы по взаимодействию со СМИ. В октябре 2025 года его назначили на пост руководителя пресс-службы главы региона. Уже в мае этого года он ушел с поста по собственному желанию.

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» в своих соцсетях представил нового руководителя пресс-службы и пожелал ему успешной работы.

- Добро пожаловать в команду! Желаем Денису Тагировичу ярких проектов, успешной работы и больших побед вместе с «Динамо-Урал»! – говорится в сообщении.

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