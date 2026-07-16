За неделю в Башкирии скакнули цены на свеклу, сахар и охлажденные куры

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю свекла, сахар и охлажденные куры. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 7 по 13 июля столовая свекла подорожала на 3,24%. На этой неделе ее средняя цена составила 55,04 рубля. Также жителям республики на 2,81% больше придется отдать за сахар-песок (средняя цена – 71,81 рублей) и на 1,54% за охлажденные и мороженые куры (235,29 рубля).

Однако на этой неделе на 12,78% подешевели огурцы (93,04 рубля), на 2,81% – белокочанная капуста (55,43 рубля), на 2,7% – помидоры (182,66 рубля).

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