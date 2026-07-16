Жители аварийного дома в Башкирии годами ждут расселения: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об аварийном доме в башкирском городе Ишимбае. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Дом на улице Стахановской построили в 1953 году. Сегодня здание в критическом состоянии: перекрытия прогнили, стены пошли трещинами, вентиляция и водоснабжение не работают. Аварийным его признали еще в 2019 году, но новое жилье людям так и не дали. Срок расселения, который установил суд, перенесли с текущего года на 2027-2029 годы. Обращения жильцов в разные инстанции ни к чему не привели.

Ситуация дошла до Следкома – возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК Башкирии Марату Галиханову доложить о ходе расследования и о том, какие меры принимают для защиты прав граждан на жилье.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.