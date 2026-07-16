Мальчика могла сбить машина: дело о впавшем в кому подростке-электросамокатчике из Башкирии взял на контроль Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование происшествия в Стерлитамаке, в результате которого пострадал 14-летний мальчик. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Вечером 4 июля жители СНТ «Мирный» в Стерлитамаке нашли подростка без сознания у дороги рядом с электросамокатом. Ребенка госпитализировали, провели операцию и санавиацией доставили в Уфу. Сейчас мальчик находится в коме – состояние тяжелое, но стабильное.

Примечательно, что видимых повреждений от ДТП на самокате обнаружено не было. Следователи рассматривают версию о несчастном случае: подросток мог потерять равновесие, упасть и удариться головой. Тем не менее после того, как ситуация получила огласку в интернете, родственники обратились к СКР через соцсети, выразив несогласие с ходом расследования. Они подозревают, что мальчик пострадал из-за наезда водителя.

Следком Башкирии инициировал перед прокурором передачу дела из полиции в СК. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову доложить о решении надзорного ведомства.

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