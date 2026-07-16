Уфимца ранили ножом, и выжил он лишь чудом: нападавшего вычислили лишь спустя 10 лет

Фото: СК Башкирии

В Уфе задержали мужчину, который десять лет назад едва не убил человека. Об этом рассказали в МВД и Следственном комитете Башкирии.

Ночью с 6 на 7 февраля 2016 года в многоквартирном доме на улице Пожарского в микрорайоне Затон двое мужчин поссорились в гостях у общего знакомого. Конфликт закончился ударом ножа в спину – жертва получила ранение, затронувшее жизненно важные органы. Пострадавший сам добрался до прохожих, которые отвезли его в больницу. Врачам удалось спасти мужчину, однако нападавший тогда скрылся и остался неустановленным.

Со временем правоохранители нашли новых свидетелей, провели экспертизы и вычислили подозреваемого – 34-летнего ранее судимого уфимца. После предъявления доказательств он сознался в содеянном.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство». Суд отправил обвиняемого под стражу.

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