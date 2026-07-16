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НовостиАвто16 июля 2026 12:40

Минпром Башкирии: ситуация с бензином стабилизировалась в Уфе, но не в селах

Власти намерены сосредоточить работу на районы республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе сократились очереди на автозаправках, однако в сельских районах Башкирии с топливом по-прежнему ситуация непростая. Об этом на сегодняшнем брифинге в Центре управления республикой рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко.

По его словам, последние два дня власти сосредоточились на решении топливного вопроса в столице региона. Теперь акцент сместится на районы – там, по словам чиновника, остается много проблемных точек, которые нужно закрывать в первую очередь.

Тыщенко заверил, что районы не останутся без внимания: топливо туда будут возить по максимуму.

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