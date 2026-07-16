Фото: ГАИ Ишимбая

В башкирском городе Ишимбае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Lada Granta ехала по двору по улице Гагарина и наехала на ребенка. Как выяснили сотрудники ГАИ, мальчик скатился на скейтборде на дорогу прямо под колеса автомобиля. Пострадавшему несовершеннолетнему оказана медицинская помощь.

В Ишимбае мальчик-скейтбордист попал под колеса «Гранты»

ГАИ напоминает: дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Их поведение на дороге непредсказуемо, поэтому водителям необходимо быть особенно внимательными во дворах и жилых зонах.

Родителей просят провести с детьми беседу о правилах дорожного движения и объяснить, что выезжать на скейтбордах, самокатах и велосипедах на проезжую часть опасно для жизни.

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