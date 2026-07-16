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НовостиПроисшествия16 июля 2026 10:35

Оправдательный приговор отменен: ВС Башкирии рассмотрел дело о стрельбе на «Голубом озере»

Уфимцу отменили оправдательный приговор за стрельбу на «Голубом озере»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор жителю Уфы, устроившему стрельбу в Кармаскалинском районе. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Все случилось минувшей осенью, утром 19 октября, на территории термального комплекса «Голубое озеро» рядом с деревней Новомусино.

– Житель Уфы, используя малозначительный повод и применяя в качестве оружия перцовый баллончик и травматический пистолет, нарушил общественный порядок, выстрелил в сторону окружающих граждан и распылил газ, – рассказали в надзорном ведомстве.

Кармаскалинский межрайонный суд оправдал 27-летнего обвиняемого по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – суд счел, что в его действиях не было состава преступления. Прокуратура Кармаскалинского района с этим не согласилась и обжаловала приговор. В апелляции прокурор указал, что вина подсудимого подтверждается показаниями пострадавших и другими материалами дела.

Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

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