Оправдательный приговор отменен: ВС Башкирии рассмотрел дело о стрельбе на «Голубом озере»

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Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор жителю Уфы, устроившему стрельбу в Кармаскалинском районе. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Все случилось минувшей осенью, утром 19 октября, на территории термального комплекса «Голубое озеро» рядом с деревней Новомусино.

– Житель Уфы, используя малозначительный повод и применяя в качестве оружия перцовый баллончик и травматический пистолет, нарушил общественный порядок, выстрелил в сторону окружающих граждан и распылил газ, – рассказали в надзорном ведомстве.

Кармаскалинский межрайонный суд оправдал 27-летнего обвиняемого по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – суд счел, что в его действиях не было состава преступления. Прокуратура Кармаскалинского района с этим не согласилась и обжаловала приговор. В апелляции прокурор указал, что вина подсудимого подтверждается показаниями пострадавших и другими материалами дела.

Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

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