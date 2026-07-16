«Онкопатруль» вернулся в Башкирию: врачи проверят здоровье сотен граждан

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В Башкирии с 16 по 18 июля проходит «Онкопатруль» – всероссийский проект по ранней диагностике онкологических заболеваний. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

Специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России и Республиканского клинического онкологического диспансера приехали на автомобилестроительный завод ПАО «НЕФАЗ» в Нефтекамске. Более 2000 сотрудников предприятия прошли анкетирование. По его итогам 200 человек пройдут углубленное обследование у ведущих онкологов: консультации и УЗИ для выявления злокачественных новообразований и предраковых состояний.

Параллельно для врачей первичного звена Нефтекамского округа проведут мастер-классы. Специалисты поделятся опытом в области эндоскопической диагностики опухолей желудочно-кишечного тракта, ультразвукового исследования органов брюшной полости и малого таза, а также лучевой диагностики с применением технологий RECIST.

17-18 июля на базе онкологического диспансера впервые пройдет научно-практическая конференция «Комбинированное лечение злокачественных новообразований». В программе – три тематические секции, мастер-классы и обсуждение реабилитации онкопациентов в неонкологических учреждениях.

Отдельное внимание уделят женщинам с диагнозом «рак молочной железы», состоящим на диспансерном учете, – они смогут получить консультацию у специалистов федерального центра.

Башкирия принимает «Онкопатруль» уже в пятый раз. Проект существует с 2019 года и с каждым годом охватывает все больше предприятий, врачей и пациентов.

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