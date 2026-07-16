Поиски идут уже почти неделю: в Уфе пропал 62-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Пропал без вести 62-летний Илья Дмитров из уфимского микрорайона Максимовка. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение мужчины неизвестно уже почти неделю – с 10 июля. Его рост – 160 см, телосложение – среднее, волосы – черные с проседью, глаза – карие. В момент исчезновения был одет в черный пиджак, темно-синюю футболку, черное трико, черные галоши и зеленую кепку.

Активисты просят добровольцев присоединиться к поискам. Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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