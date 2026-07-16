В очереди на заправке под Уфой случилась драка: полиция проводит проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На автозаправочной станции в Уфимском районе Башкирии произошла. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Известно, что один из участников потасовки применил перцовый баллончик. Все участники конфликта покинули место ЧП до приезда полиции. За медицинской помощью никто не обратился.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут участников инцидента.

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