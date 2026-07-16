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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:19

Пытался потушить все сам: в Башкирии мужчина пострадал во время пожара у себя дома

Житель Башкирии пострадал в попытке самостоятельно потушить пожар
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 15 июля, в селе Кармаскалы (Кармаскалинский район Башкирии) 55-летний мужчина получил серьезные ожоги во время пожара в жилом доме. Об этом рассказали в МЧС республики.

Огонь охватил кухню и коридор бревенчатого дома. Хозяин попытался потушить пламя самостоятельно и получил термические ожоги I–III степени. Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №18 Уфы в состоянии средней степени тяжести.

Пожар ликвидировали совместными усилиями подразделения МЧС и добровольной пожарной команды Карламанского сельсовета. Причину ЧП устанавливает дознаватель МЧС.

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