В Уфе женщины случилось осложнение после установки кардиостимулятора: ее смогли вовремя спасти

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе кардиологи спасли 72-летнюю пациентку с редким осложнением после установки электрокардиостимулятора. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии.

После операции у женщины резко упало давление и появилась сильная слабость. Обследование показало, что сократительная способность миокарда значительно снизилась: фракция выброса упала с 65% до 46%, хотя сосуды сердца оставались здоровыми.

Врачи Республиканского кардиологического центра исключили инфаркт и диагностировали стресс-индуцированную кардиомиопатию – так называемый «оглушенный миокард». Это редкое состояние внешне напоминает инфаркт, но сосуды при этом не заблокированы, а само нарушение носит временный и обратимый характер. Оно может возникнуть после сильного стресса или физической нагрузки.

Благодаря точной диагностике и комплексному лечению состояние пациентки улучшилось: сократительная способность сердца восстановилась, давление и пульс стабилизировались. Без своевременной постановки правильного диагноза женщину могли лечить от инфаркта – это привело бы к осложнениям, а восстановление растянулось бы на месяцы.

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