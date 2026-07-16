Повреждены дома и хозпостройки: последствия смерча в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В селе Ильчино (Учалинский район Башкирии) смерч повредил три жилых дома, хозяйственные постройки и заборы. Об этом рассказали в МЧС республики.

Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения, социальные и культурные объекты не пострадали и работают в штатном режиме. На месте работает комиссия администрации Учалинского района – специалисты оценивают ущерб и планируют восстановительные работы.

МЧС напомнило правила безопасности при сильном ветре. Дома нужно плотно закрыть окна, двери и чердачные люки, а с балконов и подоконников убрать все предметы, которые может унести порывом, – горшки, инвентарь, легкую мебель. Автомобили лучше парковать подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и неустойчивых конструкций.

Пешеходам стоит обходить шаткие строения, старые деревья и оборванные провода, не укрываться под деревьями во время шквала или грозы и по возможности отложить прогулки до улучшения погоды. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

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