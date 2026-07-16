Боец СВО смог вернуться к повседневной жизни благодаря уфимским врачам: мужчина пострадал от минно-взрывного ранения

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе боец СВО с позывным «Шах» прошел реабилитацию в Республиканском госпитале ветеранов войн имени Михаила Каменева и снова может ходить самостоятельно. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчина поступил в госпиталь с минно-взрывным ранением – передвигаться он мог только на инвалидной коляске. После двух курсов реабилитации он научился вставать без опоры и ходить самостоятельно.

Специалисты Центра реабилитации разработали для бойца индивидуальную программу восстановления. Она включала лечебную физкультуру, механотерапию, физиотерапию, массаж, медикаментозное лечение и психологическую поддержку. Сначала «Шах» освоил передвижение на костылях, затем – с опорными средствами, а после смог обходиться и без них.

Согласно данным Минздрава, с начала года помощь в госпитале получили 1 229 участников СВО и 891 член их семей. Большинство пациентов поступают с тяжелыми и множественными травмами. По словам Рахматуллина, благодаря работе врачей большинство из них восстанавливают жизненно важные функции и возвращаются к полноценной жизни.

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