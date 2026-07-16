Минимальная продовольственная корзина в Башкирии: она ощутимо подорожала

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии выросла стоимость минимального продуктового набора. Об этом рассказали аналитики Башстата.

По итогам прошлого месяца базовый рацион на одного человека обошелся в 7 118 рублей – на 355 рублей больше, чем в мае.

В среднем по Приволжскому федеральному округу аналогичный набор стоит 7 109 рублей. Башкирия занимает второе место по дороговизне продуктов среди регионов ПФО. Дороже всего еда обходится жителям Пермского края – там минимальная корзина стоит 7 891 рубль. Самые низкие цены зафиксированы в Мордовии – 6 461 рубль.

По всей стране минимальный продуктовый набор в июне стоил в среднем 8 107 рублей в месяц на человека – заметно выше, чем в Башкирии.

Напомним, минимальный набор продуктов отражает стоимость базового месячного рациона, необходимого для поддержания минимального уровня жизни.

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