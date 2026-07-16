Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 4:47

Трагедия в Шингак-Куле: пожар унес жизнь мужчины

Житель Башкирии погиб во время пожара в селе Шингак-Куль
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В селе Шингак-Куль (Чишминский район Башкирии) во время пожара погиб 68-летний мужчина. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в Центр обработки вызовов Системы-112. В доме тлел потолок в подполе – площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На место выехали инструктор Госкомитета по ЧС и пожарные МЧС. Причина пожара устанавливается.

В ведомстве призвали жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы и печи, следить за исправностью проводки и установить дома пожарный извещатель. При первых признаках возгорания необходимо звонить по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.