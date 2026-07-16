Трагедия в Шингак-Куле: пожар унес жизнь мужчины

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В селе Шингак-Куль (Чишминский район Башкирии) во время пожара погиб 68-летний мужчина. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в Центр обработки вызовов Системы-112. В доме тлел потолок в подполе – площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На место выехали инструктор Госкомитета по ЧС и пожарные МЧС. Причина пожара устанавливается.

В ведомстве призвали жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы и печи, следить за исправностью проводки и установить дома пожарный извещатель. При первых признаках возгорания необходимо звонить по номеру 112.

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