Сахарный диабет в Башкирии: смертность среди населения растет

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в 2025 году смертность от болезней эндокринной системы выросла на 8%. Эти данные содержатся в региональной программе «Борьба с сахарным диабетом», в которую правительство республики решило внести изменения.

Среди причин смерти от эндокринных заболеваний первое место занимает сахарный диабет – в прошлом году на него пришлось 87% таких случаев. Чаще всего пациенты погибают из-за осложнений на сердечно-сосудистую систему. При этом смертность от острых осложнений – комы и диабетической гангрены – в последние годы снижается.

За последние пять лет в регионе не зафиксировали ни одного случая смерти младенца от диабета.

Общее число выявленных больных растет – прежде диабетом второго типа, что, считаю власти, соответствует мировой тенденции. Чиновники объяснили рост не ухудшением ситуации, а более широким охватом диспансеризацией, усилением профилактических осмотров и скринингом в группах риска.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.