Житель Башкирии во время драки использовал в качестве оружия свою машину: один человек чудом не погиб

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Балтачевского района Башкирии едва не убил на машине на людей во время драки. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В августе прошлого года на дороге между селом Старобалтачево и деревней Тузлубино встретились две компании молодых людей. Возник конфликт, который перерос в драку. 23-летний парень сел за руль Volkswagen Golf и несколько раз направлял автомобиль в сторону людей – те были вынуждены уворачиваться, одному из участников конфликта этого не удалось. Причиненные ему увечья квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Балтачевский межрайонный суд вынес признал молодого человека виновным по уголовным статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и приговорил к 9 годам в колонии строгого режима.

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