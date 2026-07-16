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НовостиОбщество16 июля 2026 3:02

Кратковременные дожди и грозы ждут жителей Башкирии

Какая погода ждет жителей Башкирии в четверг, 16 июля
Павел КРАЙНОВ

По данным Башгидрометцентра в республике в предстоящие сутки прогнозируются кратковременные дожди. В ночь на четверг, 16 июля, в северо-восточных районах Башкирии ожидается сильный дождь, местами гроза. Ветер будет западного направления, умеренный, в отдельных районах порывы до сильного.

Температура воздуха в республике ночью +13,+18°С, днем +20,+25°С. Ранее в МЧС по Башкирии предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий. Из-за обильных осадков на малых степных и горных реках ожидается подъем уровня воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. В ряде мест вода может выйти на пойму и затопить низинные участки.

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