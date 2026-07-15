В детсадах Уфы подняли плату за дополнительное образование

В детских садах и школах Кировского района Уфы увеличили плату за дополнительное образование для детей, сообщает издание Ufatime.ru со ссылкой на постановление мэрии. Согласно документу, новые тарифы на дополнительные образовательные услуги распространяются, в том числе, на лицеи и учреждения дополнительного образования.

Речь идет о повышении стоимости по углубленному обучению школьных предметов, занятия с логопедом и психологом, робототехнике, скорочтению и ментальной арифметике. В списке также иностранные языки, спортивные секции и кружки. Новые тарифы на дополнительное обучение для детей Кировского района Уфы опубликованы на сайте городской администрации.

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