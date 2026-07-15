Потратила больше полумиллиона: в Башкирии секс-работница обокрала клиента и получила срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Нефтекамский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в раже более 520 тысяч рублей с чужой банковской карты.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина оказывала интимные услуги местному жителю. В ночь на 3 мая она приехала в сауну, где ее ждал сильно нетрезвый клиент. В ходе совместного времяпровождения мужчина передал секс-работнице свою карту и сообщил ей пин-код. На следующее утро девушка тайно купила по ней серьги, кольцо и цепочку в ювелирном магазине, оплатила предзаказ телефонов и наушников и оформила покупку двух электросамокатов. Один из самокатов предназначался ее знакомому, который позднее стал свидетелем по уголовному делу.

Как сообщили в Нефтекамском городском суде, всего девушка успела потратить с чужой карты более 520 тысяч рублей.

- Часть товаров (золотые украшения) были сданы в ломбард с целью обналичивания, часть (телефоны, наушники, электросамокаты) оставлены себе или переданы третьим лицам, - сообщили подробности в суде.

По этому эпизоду кражи девушку приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Однако у нее уже был приговор по другому эпизоду и общий срок лишения свободы по совокупности составил 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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