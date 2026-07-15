Лишил жизни человека, отсидел – и снова убил: житель Башкирии зарезал во дворе человека

В башкирском городе Кумертау суд арестовал 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как следует из материалов дела, вечером 10 июля на улице Бабаевской мужчина нанёс потерпевшему удар ножом в живот. От проникающего ранения передней брюшной полости раненый через два с половиной часа скончался в больнице.

Обвиняемый уже был судим за особо тяжкое преступление против личности, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлёкшим смерть. После освобождения из колонии он находился под административным надзором и дважды привлекался к ответственности за его нарушение.

В суде обвиняемый не возражал против ареста. Суд заключил его под стражу на два месяца.